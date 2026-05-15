مصرع خمسة إيطاليين خلال عملية غوص في جزر المالديف

روما-سانا
لقي خمسة إيطاليين مصرعهم أمس الخميس بحادث غوص في جزر المالديف في المحيط الهندي.
ونقلت وكالة “آكي” للأنباء عن وزارة الخارجية الإيطالية قولها: “إن الغواصين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم استكشاف كهوف على عمق 50 متراً (164 قدماً)، في جزيرة فافو المرجانية”، مضيفة: إن السلطات المالديفية لا تزال تحقق في ملابسات الحادث.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الإيطاليين الخمسة دخلوا الماء صباح أمس الخميس، حيث أبلغ طاقم سفينة الغوص التي كانوا يستقلونها عن فقدانهم عندما لم يظهروا على السطح لاحقاً.
وقالت وزارة الخارجية: إنها وسفارتها في كولومبو (سيريلانكا) تتابعان الحادث عن كثب منذ الإبلاغ عنه، وتتواصل مع عائلات الضحايا لتقديم أي مساعدة قنصلية لازمة.
ويُعتقد أن هذا الحادث هو أسوأ حادث غوص منفرد في هذه الدولة الصغيرة الواقعة في المحيط الهندي، والتي تُعد وجهة سياحية شهيرة بفضل جزرها المرجانية.