مصرع خمسة إيطاليين خلال عملية غوص في جزر المالديف

روما-سانا‏

لقي خمسة إيطاليين مصرعهم أمس الخميس بحادث غوص في جزر ‏المالديف في المحيط الهندي.‏

ونقلت وكالة “آكي” للأنباء عن وزارة الخارجية الإيطالية قولها: “إن ‏الغواصين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم استكشاف كهوف على عمق 50 متراً ‌‏(164 قدماً)، في جزيرة فافو المرجانية”، مضيفة: إن السلطات المالديفية لا ‏تزال تحقق في ملابسات الحادث.‏

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الإيطاليين الخمسة دخلوا الماء صباح أمس ‏الخميس، حيث أبلغ طاقم سفينة الغوص التي كانوا يستقلونها عن فقدانهم ‏عندما لم يظهروا على السطح لاحقاً.‏

وقالت وزارة الخارجية: إنها وسفارتها في كولومبو (سيريلانكا) تتابعان ‏الحادث عن كثب منذ الإبلاغ عنه، وتتواصل مع عائلات الضحايا لتقديم أي ‏مساعدة قنصلية لازمة.‏

ويُعتقد أن هذا الحادث هو أسوأ حادث غوص منفرد في هذه الدولة الصغيرة ‏الواقعة في المحيط الهندي، والتي تُعد وجهة سياحية شهيرة بفضل جزرها ‏المرجانية.‏