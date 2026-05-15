عشرات القتلى جراء انزلاق تربة في منجم بجمهورية أفريقيا الوسطى

بانغي-سانا‏

لقي عشرات الأشخاص مصرعهم جراء انزلاق تربة وقع في منجم بغرب جمهورية ‏أفريقيا الوسطى، بالقرب من الحدود مع الكاميرون.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر محلية ومسؤولين في بلدية “أبا” قولهم اليوم ‏الجمعة: إن الحادثة وقعت في موقع “بي-مباري” للتعدين بمحافظة “نانا-مامبيري”، حيث ‏لا تزال العديد من الجثث مدفونة تحت الأنقاض، فيما تستمر عمليات البحث عن مفقودين ‏وسط تعليق كامل للأنشطة في المنجم.‏

وأشارت المصادر إلى أن المنطقة التي وقع فيها الحادث نائية ويصعب الوصول إليها، ‏وتنشط فيها جماعات مسلحة، مما يعيق وصول فرق الإنقاذ الرسمية.‏

وتعد انزلاقات التربة ظاهرة متكررة في مواقع التعدين غير القانونية بأفريقيا الوسطى، ‏التي تمتلك ثروات معدنية هائلة من الذهب وألماس واليورانيوم والليثيوم، حيث سبق أن ‏تسبب انزلاق مماثل في منتصف آذار الماضي بمقتل سبعة أشخاص في منجم بقرية ‌‏”نغوروم” غرب البلاد.‏