عشرات القتلى جراء انزلاق تربة في منجم بجمهورية أفريقيا الوسطى

photo 2026 05 15 07 46 38 عشرات القتلى جراء انزلاق تربة في منجم بجمهورية أفريقيا الوسطى

بانغي-سانا‏

لقي عشرات الأشخاص مصرعهم جراء انزلاق تربة وقع في منجم بغرب جمهورية ‏أفريقيا الوسطى، بالقرب من الحدود مع الكاميرون.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر محلية ومسؤولين في بلدية “أبا” قولهم اليوم ‏الجمعة: إن الحادثة وقعت في موقع “بي-مباري” للتعدين بمحافظة “نانا-مامبيري”، حيث ‏لا تزال العديد من الجثث مدفونة تحت الأنقاض، فيما تستمر عمليات البحث عن مفقودين ‏وسط تعليق كامل للأنشطة في المنجم.‏

وأشارت المصادر إلى أن المنطقة التي وقع فيها الحادث نائية ويصعب الوصول إليها، ‏وتنشط فيها جماعات مسلحة، مما يعيق وصول فرق الإنقاذ الرسمية.‏

وتعد انزلاقات التربة ظاهرة متكررة في مواقع التعدين غير القانونية بأفريقيا الوسطى، ‏التي تمتلك ثروات معدنية هائلة من الذهب وألماس واليورانيوم والليثيوم، حيث سبق أن ‏تسبب انزلاق مماثل في منتصف آذار الماضي بمقتل سبعة أشخاص في منجم بقرية ‌‏”نغوروم” غرب البلاد.‏

زيلينسكي يعلن مقتل 4 أشخاص جراء هجوم روسي على كييف وموسكو تتحدث عن استهداف مراكز عسكرية
إسبانيا تقرّ إجراءات لتسوية أوضاع المهاجرين لمعالجة نقص العمالة
التعاون الإسلامي: اقتحام الأقصى عدوان سافر.. ومحاولات تغيير الوضع القانوني للقدس باطلة
احتياطي النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية يسجل أكبر انخفاض له منذ نحو عام
مظاهرات وإضرابات في عدة دول تنديداً باعتداء إسرائيل على أسطول الصمود
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك