عشرات القتلى جراء انزلاق تربة في منجم بجمهورية أفريقيا الوسطى

بانغي-سانا
لقي عشرات الأشخاص مصرعهم جراء انزلاق تربة وقع في منجم بغرب جمهورية أفريقيا الوسطى، بالقرب من الحدود مع الكاميرون.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر محلية ومسؤولين في بلدية “أبا” قولهم اليوم الجمعة: إن الحادثة وقعت في موقع “بي-مباري” للتعدين بمحافظة “نانا-مامبيري”، حيث لا تزال العديد من الجثث مدفونة تحت الأنقاض، فيما تستمر عمليات البحث عن مفقودين وسط تعليق كامل للأنشطة في المنجم.
وأشارت المصادر إلى أن المنطقة التي وقع فيها الحادث نائية ويصعب الوصول إليها، وتنشط فيها جماعات مسلحة، مما يعيق وصول فرق الإنقاذ الرسمية.
وتعد انزلاقات التربة ظاهرة متكررة في مواقع التعدين غير القانونية بأفريقيا الوسطى، التي تمتلك ثروات معدنية هائلة من الذهب وألماس واليورانيوم والليثيوم، حيث سبق أن تسبب انزلاق مماثل في منتصف آذار الماضي بمقتل سبعة أشخاص في منجم بقرية ”نغوروم” غرب البلاد.