مقتل فلسطينيين وجرح آخرين بقصف الاحتلال مركبة جنوب غرب مدينة غزة

photo 2026 08 03 23 55 28 مقتل فلسطينيين وجرح آخرين بقصف الاحتلال مركبة جنوب غرب مدينة غزة

غزة-سانا

قتل فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، في قصف لقوات الاحتلال استهدف بطائرة مسيرة مركبة جنوب غرب مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن الطائرة المُسيرة قصفت بصاروخ مركبة مدنية على الطريق الساحلي في حي الشيخ عجلين، جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل فلسطينيين إثنين وإصابة عدد آخر.

وكانت مصادر طبية أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,375 قتيلاً، و174,220 مصاباً منذ السابع من تشرين الأول 2023.

وبينت المصادر ذاتها أن إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1,250، والإصابات إلى 4,110، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 804، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

الكويت ومجلس التعاون الخليجي يرحبان بتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة
أمير قطر والرئيس اللبناني يبحثان تطورات الأوضاع في لبنان بعد اتفاق وقف إطلاق النار
ماكرون يعلن مقتل جندي فرنسي وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم على “اليونيفيل” جنوب لبنان
البحرين تعترض وتدمر صواريخ ومسيراتٍ إيرانية
كوريا الجنوبية تسلّم ست طائرات تدريب من طراز “تي-50 أي” إلى إندونيسيا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك