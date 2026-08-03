مقتل فلسطينيين وجرح آخرين بقصف الاحتلال مركبة جنوب غرب مدينة غزة

غزة-سانا



قتل فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، في قصف لقوات الاحتلال استهدف بطائرة مسيرة مركبة جنوب غرب مدينة غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن الطائرة المُسيرة قصفت بصاروخ مركبة مدنية على الطريق الساحلي في حي الشيخ عجلين، جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل فلسطينيين إثنين وإصابة عدد آخر.



وكانت مصادر طبية أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,375 قتيلاً، و174,220 مصاباً منذ السابع من تشرين الأول 2023.



وبينت المصادر ذاتها أن إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1,250، والإصابات إلى 4,110، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 804، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.