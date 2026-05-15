مسؤول أمريكي: المحادثات اللبنانية الإسرائيلية كانت إيجابية

واشنطن-سانا



وصف مسؤول أمريكي اليوم الأول من جولة المحادثات الثالثة بين لبنان وإسرائيل، بأنها كانت “إيجابية ومثمرة”، وستستكمل غداً الجمعة كما هو مخطط لها.



ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الأميركية قوله: “أجرينا محادثات مثمرة وإيجابية طوال اليوم، ونتطلع إلى مواصلة هذه المحادثات غداً، ونأمل بأن يكون لدينا المزيد من المعلومات لنتشاركها”.



وبدأت في وقت سابق اليوم الخميس جولة المحادثات الثالثة بين لبنان وإسرائيل، بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، وكانا عقدا جولتي محادثات في واشنطن يومي ال 14 و ال 23 من نيسان الماضي.



وتتزامن المحادثات الحالية مع ارتفاع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وسط اتفاق هش لوقف إطلاق النار ساري المفعول منذ ال17 من نيسان الماضي ومقرر ان يستمر حتى ال 17 من أيار الجاري.