الاحتلال يعتقل 13 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 13 فلسطينياً، خلال حملة اقتحامات واسعة نفذتها شرق محافظة قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي جيوس، وكفر لاقف شرق قلقيلية، واعتقلت 13 فلسطينياً، بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وفي السياق، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط قلقيلية، حيث أغلقت المدخل الشرقي للمدينة، ومداخل عدة قرى في المنطقة، باستخدام بوابات حديدية.

وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت أمس السبت، عدة مناطق في الضفة الغربية، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين.

