وزيرا خارجية السعودية واليونان يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

أثينا-سانا

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس في العاصمة أثينا اليوم الخميس، تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة لتحقيق الأمن والسلام فيها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الوزيرين استعراضا خلال اللقاء أيضاً العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين.

وفي ختام المباحثات، وقع الوزيران اتفاقية بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة، وذلك في إطار رفع مستوى التنسيق والتفاهم المتبادل.

يشار إلى أن زيارة الوزير السعودي إلى اليونان تتزامن مع الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تعود جذورها إلى عام 1926.

