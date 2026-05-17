تصعيد جديد بين روسيا وأوكرانيا.. هجوم بالمسيّرات يطال محيط موسكو

موسكو-سانا‏

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، تعرضها لهجوم جوي أوكراني يعدّ الأضخم منذ بدء الحرب شاركت فيه ‏مئات الطائرات المسيّرة ‏وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية، في وقت أكدت فيه كييف ‏أن الضربات تأتي رداً ‏على الهجمات الروسية المتواصلة ضد مدنها‎.‎

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الدفاع الروسية قولها: إن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها ‏أسقطت 556 طائرة مسيّرة ‏أوكرانية خلال ست ساعات فقط، كما جرى اعتراض 30 إضافية ‏خلال ساعتين فقط‎.‎

ووصفت السلطات الروسية الهجوم بأنه من أوسع الهجمات التي تستهدف أراضيها منذ بداية ‌‏عملياتها العسكرية في أوكرانيا، مشيرةً إلى أن الطائرات المسيّرة جرى اعتراضها فوق أجواء 14 ‌‏منطقة، إضافةً إلى مناطق في شبه جزيرة القرم وبحر آزوف الواقعتين تحت سيطرتها‎.‎

قتلى وإصابات في محيط موسكو

وكانت ضواحي موسكو الأكثر تضرراً من الهجمات، حيث أعلن حاكم المنطقة أندريه فوروبيوف ‌‏مقتل امرأة في بلدة خيمكي شمال غرب العاصمة، إضافة إلى رجلين في قرية تابعة لبلدية ميتيشي ‌‏في الشمال الشرقي، مشيراً إلى إصابة أربعة أشخاص آخرين، وتعرض عدد من المنازل والبنى ‌‏التحتية لأضرار، جراء سقوط المسيّرات أو حطامها‎.‎

أما داخل العاصمة موسكو، فأكدت السلطات المحلية اعتراض أكثر من ثمانين طائرة مسيّرة، بينما ‌‏أسفرت إحدى الغارات عن إصابة 12 شخصاً، معظمهم من العمال، في موقع بناء قرب مصفاة ‌‏نفط، مشيرةً إلى أن الهجوم لم يؤثر على إنتاج المصفاة، لكنه تسبب بتضرر ثلاثة مبانٍ سكنية في ‌‏المنطقة‎.‎

وفي منطقة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا، أعلنت السلطات المحلية مقتل رجل في منطقة ‌‏شيبيكينو، إثر هجوم بطائرة مسيّرة استهدف شاحنة خلال ساعات الليل‎.‎

كييف: الهجوم “مبرر تماماً‎”‎

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل ‌‏الاجتماعي: “ردودنا على قيام روسيا بتمديد الحرب وعلى هجماتها ضد مدننا ومجتمعاتنا مبررة ‌‏تماماً‎”‌‏.‏

وأضاف: “هذه المرة وصلت العقوبات الأوكرانية بعيدة المدى إلى منطقة موسكو، ونقول بوضوح ‌‏للروس: إن على دولتهم أن تنهي حربها”، مستخدماً مصطلح “العقوبات”، في إشارة إلى الأسلحة ‌‏والذخائر بعيدة المدى التي تعمل أوكرانيا على تطويرها، وأرفق منشوره بمقطع فيديو قال إنه يُظهر ‌‏مصفاة نفط مشتعلة‎.‎

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن دفاعاته اعترضت خلال الليل 279 طائرة مسيّرة وهدفاً خداعياً ‌‏من أصل 287 أطلقتها القوات الروسية‎.‎

تصعيد ميداني ‏

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات المتبادلة بين الجانبين، حيث تؤكد أوكرانيا أنها ‌‏تستهدف منشآت الطاقة والمواقع العسكرية الروسية، بهدف تقليص قدرة موسكو على تمويل ‏عملياتها ‏العسكرية‎.‎

ورغم تعرض منطقة موسكو لهجمات متكررة خلال الأشهر الماضية، يبقى استهداف العاصمة ‌‏نفسها نادراً نظراً لبعدها أكثر من 400 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية‎.‎

كما تأتي الهجمات الأخيرة بعد انتهاء هدنة، بوساطة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استمرت ‌‏ثلاثة أيام، تزامناً مع إحياء روسيا ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية‎.‎

وكانت أوكرانيا قد أعلنت الجمعة مقتل 24 شخصاً على الأقل، وإصابة نحو خمسين آخرين، جراء ‌‏هجمات روسية بمسيّرات وصواريخ استهدفت العاصمة كييف‎.‎

جمود سياسي ومخاوف من اتساع المواجهة

في وقت تتواصل فيه الضربات المتبادلة، لا تزال الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب تراوح ‌‏مكانها، بعدما توقفت المفاوضات غير المباشرة بين موسكو وكييف، التي كانت تجري بوساطة ‌‏أمريكية، منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أواخر شباط الماضي‎.‎

ويعكس التصعيد الأخير اتجاهاً متزايداً نحو توسيع نطاق الحرب باستخدام المسيّرات بعيدة المدى، ‌‏في ظل غياب أي مؤشرات حقيقية على قرب التوصل إلى تسوية سياسية تنهي النزاع المستمر منذ ‌‏سنوات‎.‎

يشار إلى أن كييف وموسكو أعلنتا يوم الجمعة الماضي تبادل 205 أسرى حرب من كل طرف، ‏في ‏خطوة جديدة ضمن ‏عمليات التبادل بين الجانبين، وذلك بعد أسبوع من ‏إعلان الرئيس الأمريكي ‏دونالد ترامب عن اتفاق يتعلق بعملية تبادل ‏واسعة ‏للأسرى.‏