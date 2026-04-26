مقتل 7 أشخاص جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا

قُتل سبعة أشخاص وأصيب آخرون، أمس السبت، جراء استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، رغم تمديد وقف إطلاق النار.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة قوله في بيان: إن غارات العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان أمس، أدت إلى مقتل 7 لبنانيين وإصابة 24 آخرين بجروح بينهم ثلاثة أطفال.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس، ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 2496 قتيلاً و7725 جريحاً.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الجمعة الفائت عن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، ويأتي هذا التمديد بعد اتفاق سابق كان قد أعلن عنه ترامب في الـ 16 من الشهر الجاري، يقضي بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة عشرة أيام.