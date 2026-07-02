ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المزدوج في فنزويلا إلى 2295 قتيلاً وآلاف الجرحى

كراكاس-سانا
ارتفع عدد الضحايا الذين سقطوا في الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في الـ 24 من حزيران الماضي إلى 2295 قتيلاً.
ونقلت فرانس برس عن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز قوله في أحدث البيانات بهذا الشأن: “إن 2295 شخصاً قتلوا جراء الكارثة فيما أصيب أكثر من 11 ألفاً آخرين”.
وتسبب الزلزالان المتتاليان بقوة 7.2 و7.5 درجات، واللذان يعدان من أسوأ الكوارث الزلزالية في تاريخ أمريكا اللاتينية، في انهيار مجمعات سكنية كاملة، وانطلاق عمليات بحث وإنقاذ مكثفة عن الناجين المحاصرين تحت الأنقاض.
وكانت الحصيلة السابقة لعدد الضحايا التي أعلنتها الحكومة الفنزويلية أشارت إلى سقوط 1943 قتيلاً وأكثر من 10500جريح، إضافة إلى 15 ألف منكوب، فيما تمّ إنقاذ 6461 شخصاً منذ انطلاق عمليات الإغاثة.
وأرسلت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية في الـ 27 من حزيران فريق إنقاذ سورياً دولياً إلى فنزويلا، للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والاستجابة الإنسانية عقب الزلزال، بالتعاون مع فريق الإنقاذ الدولي التابع لقوة الأمن الداخلي في دولة قطر (لخويا).