ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المزدوج في فنزويلا إلى 2295 قتيلاً وآلاف الجرحى

كراكاس-سانا‏

ارتفع عدد الضحايا الذين سقطوا في الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في الـ 24 من ‏حزيران الماضي إلى 2295 قتيلاً.‏

ونقلت فرانس برس عن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز قوله في ‏أحدث البيانات بهذا الشأن: “إن 2295 شخصاً قتلوا جراء الكارثة فيما أصيب أكثر من ‌‏11 ألفاً آخرين”.‏

وتسبب الزلزالان المتتاليان بقوة 7.2 و7.5 درجات، واللذان يعدان من أسوأ الكوارث ‏الزلزالية في تاريخ أمريكا اللاتينية، في انهيار مجمعات سكنية كاملة، وانطلاق عمليات ‏بحث وإنقاذ مكثفة عن الناجين المحاصرين تحت الأنقاض.‏

وكانت الحصيلة السابقة لعدد الضحايا التي أعلنتها الحكومة الفنزويلية أشارت إلى ‏سقوط 1943 قتيلاً وأكثر من 10500جريح، إضافة إلى 15 ألف منكوب، فيما تمّ إنقاذ ‌‏6461 شخصاً منذ انطلاق عمليات الإغاثة.‏

وأرسلت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية في الـ 27 من حزيران فريق إنقاذ سورياً ‏دولياً إلى فنزويلا، للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والاستجابة الإنسانية عقب ‏الزلزال، بالتعاون مع فريق الإنقاذ الدولي التابع لقوة الأمن الداخلي في دولة قطر ‌‏(لخويا).‏