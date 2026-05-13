الشيوخ الأمريكي يرفض مشروعاً لسحب القوات المشاركة بالحرب في الشرق الأوسط

واشنطن-سانا

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، مشروع قرار يدعو إلى سحب القوات الأمريكية المشاركة بالحرب في الشرق الأوسط، وسط تمسك الجمهوريين بعدم تقييد الصلاحيات العسكرية للرئيس دونالد ترامب.

وذكرت وكالة فرانس برس أن مشروع القرار رُفض بفارق ضئيل، حيث صوت لمصلحته 49 عضواً مقابل معارضة 50 آخرين، ما حال دون تمريره في المجلس.

وشهدت الجلسة تحولاً في مواقف بعض أعضاء الحزب الجمهوري، حيث انضمت السناتور ليزا موركوفسكي، للمرة الأولى منذ بدء الحرب، إلى جانب اثنين آخرين من زملائها في الحزب للتصويت لمصلحة سحب القوات، إلا أن هذا الانقسام داخل المعسكر الجمهوري لم يكن كافياً لتحقيق الغالبية المطلوبة لإقرار المشروع.

يُشار إلى أنه بموجب الدستور الأمريكي يمتلك الكونغرس وحده سلطة إعلان الحرب، ورغم أن القانون يمنح الرئيس صلاحية بدء عمليات عسكرية في حالات “التهديد الوشيك”، إلا أنه يشترط الحصول على تفويض من الكونغرس في غضون 60 يوماً من بدء تلك العمليات.