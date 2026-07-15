مساعٍ كندية لإبرام اتفاق تجاري مع “ميركوسور” نهاية 2026‏

ساوباولو-سانا‏

أعلنت كندا، أمس الثلاثاء، أنها تسعى لإبرام اتفاقٍ تجاري مع تكتل ‌‏”ميركوسور” قبل نهاية العام الجاري 2026 بهدف إيجاد شركاء آخرين ‏غير الولايات المتحدة.‏

ونقلت وكالة” فرانس برس” عن وزيرة الخارجية الكندية ” أنيتا أناند” قولها ‏عقب اجتماع في ساو باولو مع نظيرها البرازيلي ماورو فييرا : “اتفقنا على ‏تكثيف مفاوضات التجارة الحرة بهدف إبرام اتفاق ذي أثر تجاري ملموس ‏في أقرب وقت ممكن، وبحلول نهاية عام 2026 كخيار مثالي”.‏

وأضافت: “سنضاعف الاتفاقات التجارية غير المرتبطة بالولايات المتحدة ‏خلال العقود المقبلة”.‏

من جهته، قال فييرا: “لقد أجرينا ست جولات من المفاوضات التي تحرز ‏تقدماً جيداً جداً، ولا تزال هناك بعض التفاصيل التي يجب معالجتها”.‏

يشار إلى أنّ ميركوسور أو “السوق المشتركة الجنوبية” هو تكتل اقتصادي ‏وتجاري تأسس عام 1991 ويضم دول أمريكا الجنوبية (الأرجنتين وبوليفيا ‏والبرازيل وباراغواي والأوروغواي) .‏

وعام 2025، وفي خضم حملة الرسوم الجمركية التي أطلقتها الولايات ‏المتحدة، استأنفت كندا ودول التكتل المفاوضات بعد سنوات من الجمود.‏