مساعٍ كندية لإبرام اتفاق تجاري مع “ميركوسور” نهاية 2026‏

ساوباولو-سانا
أعلنت كندا، أمس الثلاثاء، أنها تسعى لإبرام اتفاقٍ تجاري مع تكتل ”ميركوسور” قبل نهاية العام الجاري 2026 بهدف إيجاد شركاء آخرين غير الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة” فرانس برس” عن وزيرة الخارجية الكندية ” أنيتا أناند” قولها عقب اجتماع في ساو باولو مع نظيرها البرازيلي ماورو فييرا : “اتفقنا على تكثيف مفاوضات التجارة الحرة بهدف إبرام اتفاق ذي أثر تجاري ملموس في أقرب وقت ممكن، وبحلول نهاية عام 2026 كخيار مثالي”.
وأضافت: “سنضاعف الاتفاقات التجارية غير المرتبطة بالولايات المتحدة خلال العقود المقبلة”.
من جهته، قال فييرا: “لقد أجرينا ست جولات من المفاوضات التي تحرز تقدماً جيداً جداً، ولا تزال هناك بعض التفاصيل التي يجب معالجتها”.
يشار إلى أنّ ميركوسور أو “السوق المشتركة الجنوبية” هو تكتل اقتصادي وتجاري تأسس عام 1991 ويضم دول أمريكا الجنوبية (الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وباراغواي والأوروغواي) .
وعام 2025، وفي خضم حملة الرسوم الجمركية التي أطلقتها الولايات المتحدة، استأنفت كندا ودول التكتل المفاوضات بعد سنوات من الجمود.