تمديد إغلاق الأجواء العراقية لمدة يومين كإجراء احترازي مؤقت

بغداد-سانا

أعلنت سلطات الطيران المدني العراقي اليوم الإثنين، تمديد إغلاق الأجواء العراقية لمدة 48 ساعة، في ضوء تطورات الأوضاع والتوترات الإقليمية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن سلطات الطيران قولها في بيان: “إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة، اعتباراً من اليوم الإثنين الساعة 12:00 ظهراً، ولغاية يوم الأربعاء الساعة 12:00 ظهراً، وذلك كإجراء مؤقت واحترازي”.

وأضافت: إن “هذا القرار يأتي استناداً إلى التقييم المستمر للموقف الأمني، وفي ضوء تطورات الأوضاع والتوترات الإقليمية، على أن تتم إعادة تقييمه وفقاً للمستجدات”، لافتةً إلى أنه “سيتم إشعار شركات الطيران والجهات ذات العلاقة بأي تحديثات تصدر بهذا الشأن تباعاً”.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، أعلنت في وقت سابق استمرار إغلاق المجال الجوي للجمهورية العربية السورية أمام جميع حركة الطائرات، إلى جانب استمرار تعليق عمليات الإقلاع والهبوط في كل المطارات السورية، وذلك لمدة 24 ساعة، اعتباراً من صباح اليوم الإثنين الـ 2 من آذار 2026.

واتخذت العديد من دول المنطقة قراراً بإغلاق مجالها الجوي مؤقتاً، لضمان سلامة الحركة الجوية وحماية المدنيين من المخاطر الناتجة عن التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.