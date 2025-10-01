مصرع تسعة أشخاص بسبب سوء الأحوال الجوية في منطقة أوديسا الأوكرانية

630 360 1759293706 501 مصرع تسعة أشخاص بسبب سوء الأحوال الجوية في منطقة أوديسا الأوكرانية
ukrinform

كييف-سانا

لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم، جراء الطقس السيئ الذي ضرب أوديسا والمنطقة المحيطة بها جنوب أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية “Ukrinform” عن خدمة الطوارئ الحكومية قولها: “تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت بشدة مساء أمس في حدوث فيضانات في الطرق والممرات في المناطق المذكورة، وقد تمكنت فرق الطوارئ من انتشال جثث تسع ضحايا بينهم طفل، وإنقاذ 362 شخصاً وإجلاء 227 مركبة”.

وذكر رئيس بلدية أوديسا جينادي تروخانوف، أن كمية الأمطار التي هطلت خلال 7 ساعات تعادل تقريباً ما يسقط خلال شهرين كاملين، مضيفاً: إن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال متواصلة.

