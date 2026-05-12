السلطات النمساوية تُخلي مطار لينز مجدداً بعد تهديد جديد بوجود عبوة ناسفة

فيينا-سانا

أخلت السلطات النمساوية اليوم الثلاثاء مطار لينز للمرة الثانية خلال أيام، عقب تلقي تهديد مجهول بوجود عبوة ناسفة، ما استدعى إطلاق عملية أمنية واسعة شملت إغلاق المنطقة المحيطة وتطويق المداخل والطرق المؤدية إلى المطار.

ونقلت صحيفة هويتي النمساوية عن الشرطة قولها: إن “التهديد ورد عند الساعة الخامسة مساءً، لتباشر فرق الطوارئ إجراءات مشددة تضمنت إخلاء مباني المطار ونشر وحدات متخصصة وكلاب كشف المتفجرات لتمشيط الموقع”.

وأكدت السلطات أن العملية لا تزال مستمرة في ظل تدابير احترازية تهدف لضمان سلامة المسافرين والعاملين والمنشآت.

وكانت الشرطة النمساوية تلقت قبل يومين بلاغاً مماثلاً أدى إلى إخلاء المطار وإجراء عمليات تفتيش واسعة انتهت دون العثور على أي مواد متفجرة.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لتحديد مصدر هذه التهديدات المتكررة، دون الكشف حتى الآن عن أي معلومات تتعلق بهوية المبلّغ أو دوافعه.