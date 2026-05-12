سنتكوم تغيّر مسار 65 سفينة وتوقف 4 ضمن الحصار على إيران

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم الثلاثاء، أنها وجهت 65 سفينة بالعودة أو تغيير مسارها، منذ بدء الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية.

وأوضحت “سنتكوم” في منشور على منصة إكس، أن “قوات القيادة المركزية الأمريكية قامت بتحويل مسار 65 سفينة تجارية، وتعطيل 4 سفن أخرى”.

كما أشارت إلى أن “حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس أبراهام لينكولن” (CVN 72) تواصل عملياتها في بحر العرب، بما في ذلك فرض الحصار الأمريكي على إيران”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الـ 13 من نيسان الماضي، فرض حصار على ‏السفن القادمة والمتجهة إلى الموانئ الإيرانية ليؤكد مسؤولون أمريكيون أن هذا الحصار نجح في خنق ‏طهران، ودفعها للتفاوض.