الذهب يتراجع وسط تركيز المستثمرين على التضخم وأسعار الفائدة

واشنطن-سانا

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‎تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعها بأكثر من اثنين ‏بالمئة في الجلسة السابقة، إذ أثار صعود أسعار النفط مخاوف التضخم، وأدى ‏إلى حالة من الضبابية بشأن توقعات ‌أسعار الفائدة الأمريكية، ما ألقى بظلاله ‏على الذهب الذي لا يدر عائداً‎.‎

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وذكرت وكالة “رويترز” أنّ الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.5 ‏بالمئة إلى 4035.67 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأمريكية ‏الآجلة للذهب تسليم آب 0.7 بالمئة إلى 4042.20 دولار‎اً.‎

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وقفز الذهب بأكثر من ⁠اثنين بالمئة إلى 4100.49 دولاراً للأوقية أمس ‏الثلاثاء، متعافياً من أدنى مستوى في أسبوعين بعد أن أظهرت بيانات أن ‏التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، تباطأ أكثر من المتوقع ‏في حزيران مع تراجع أسعار الطاقة‎.‎

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وواصلت أسعار النفط مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي، بعدما أعاد ‏الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار بحري على جميع الموانئ ‏الإيرانية وهدد باستهداف محطات الكهرباء والجسور الأسبوع المقبل، ما لم ‏تستأنف طهران المفاوضات‎ .‎

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ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم ‏وبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وعادة ما ⁠يُنظر للذهب على أنه وسيلة ‏للتحوط في أوقات التضخم، لكنه يفقد جاذبيته في أوقات ارتفاع أسعار الفائدة ‏بالنظر إلى أنه لا يدر ⁠عائداً‎.‎

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية ‌‏0.3 بالمئة إلى 58.48 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى ‌‏1635.56 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1307.11 دولاراً‎.‎

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