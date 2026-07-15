واشنطن-سانا
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعها بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، إذ أثار صعود أسعار النفط مخاوف التضخم، وأدى إلى حالة من الضبابية بشأن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، ما ألقى بظلاله على الذهب الذي لا يدر عائداً.
وذكرت وكالة “رويترز” أنّ الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4035.67 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب 0.7 بالمئة إلى 4042.20 دولاراً.
وقفز الذهب بأكثر من اثنين بالمئة إلى 4100.49 دولاراً للأوقية أمس الثلاثاء، متعافياً من أدنى مستوى في أسبوعين بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، تباطأ أكثر من المتوقع في حزيران مع تراجع أسعار الطاقة.
وواصلت أسعار النفط مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي، بعدما أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية وهدد باستهداف محطات الكهرباء والجسور الأسبوع المقبل، ما لم تستأنف طهران المفاوضات .
ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم وبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وعادة ما يُنظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط في أوقات التضخم، لكنه يفقد جاذبيته في أوقات ارتفاع أسعار الفائدة بالنظر إلى أنه لا يدر عائداً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 58.48 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1635.56 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1307.11 دولاراً.
الذهب يتراجع وسط تركيز المستثمرين على التضخم وأسعار الفائدة
واشنطن-سانا