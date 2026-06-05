مقتل شخص وإصابة أربعة في هجوم على سفينة صيد تركية بالبحر الأسود

إسطنبول-سانا

قتل شخص وأصيب أربعة آخرون جراء هجوم استهدف سفينة صيد تركية في البحر الأسود، قبالة سواحل سيفاستوبول غرب شبه جزيرة القرم.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن بيان لقيادة خفر السواحل التركية قوله اليوم الجمعة: إن السفينة التركية “دورو 67” تعرضت لهجوم أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بها وغرقها، مشيرة إلى أن قارب صيد آخر أنقذ خمسة مصابين من السفينة الغارقة، إلا أن أحدهم توفي لاحقاً متأثراً بجراحه الخطيرة أثناء التوجه نحو ميناء إينيبولو.

وأشارت قيادة الخفر إلى أن سفينة تابعة لخفر السواحل، وعلى متنها فريق طبي متخصص وفرق إنقاذ، توجهت إلى موقع قارب الإنقاذ في عرض البحر، حيث تم نقل الجثة والمصابين لتلقي الإسعافات والعلاج الطبي اللازم.

وتشهد منطقة البحر الأسود استهدافات متكررة للملاحة البحرية وسفن الشحن ‏منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، في شباط عام 2022.