مقتل أربعة عمال جراء انفجارٍ في منجم للفحم وسط كولومبيا

بوغوتا-سانا

لقي أربعة عمال مصرعهم جراء انفجار وقع في منجم للفحم بمنطقة كونديناماركا وسط كولومبيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن حاكم المنطقة خورخي إميليو ريه قوله في تصريح اليوم الأحد: “إن فرق الإنقاذ عثرت على جثامين العمال الأربعة الذين حوصروا داخل منجم لاس كوينتاس في بلدة كوكونوبا عقب وقوع الانفجار”، مشيراً إلى أن الحادث وقع يوم أمس السبت.

من جهتها، أوضحت وسائل إعلام محلية أن العمال علقوا على عمق نحو 500 متر تحت الأرض، ما جعل عمليات الوصول إليهم بالغة الصعوبة.

وتشهد المناجم في كولومبيا حوادث متكررة، حيث قضى تسعة عمال يوم الإثنين الماضي بانفجار مماثل ببلدية سوتاتاوسا التابعة للمنطقة ذاتها.