ألمانيا تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على الإمارات ودول المنطقة

برلين-سانا

أدان المستشار الألماني فريدريش ميرز اليوم الإثنين، تجدد الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، معتبراً أنها تمثل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة واستقرارها.



وقال ميرز عبر منصة (X): “ندين بشدة تجدد الغارات الإيرانية على الإمارات وحلفائها، حيث تشكل هذه الهجمات على المنشآت النووية تهديداً لأمن المنطقة بأسرها”، داعياً إلى وقف فوري لجميع أعمال العنف.



وشدد ميرز على ضرورة فتح إيران مضيق هرمز والدخول في مفاوضات جادة مع الولايات المتحدة، والكف عن تهديد جيرانها.



وكانت الإمارات أعلنت، أمس الأحد، اندلاع حريق في مولّد كهربائي خارج المحيط الداخلي ‏لمحطة براكة للطاقة النووية، في منطقة الظفرة بإمارة أبو ظبي، إثر استهدافه بطائرة مسيّرة قادمة من إيران.‏

