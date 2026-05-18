ألمانيا تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على الإمارات ودول المنطقة

2025 07 28T173300Z 384525961 RC2BOFAWO2GK RTRMADP 3 USA TRUMP TARIFFS GERMANY ألمانيا تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على الإمارات ودول المنطقة

برلين-سانا

أدان المستشار الألماني فريدريش ميرز اليوم الإثنين، تجدد الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، معتبراً أنها تمثل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة واستقرارها.
 
وقال ميرز عبر منصة (X): “ندين بشدة تجدد الغارات الإيرانية على الإمارات وحلفائها، حيث تشكل هذه الهجمات على المنشآت النووية تهديداً لأمن المنطقة بأسرها”، داعياً إلى وقف فوري لجميع أعمال العنف.
 
وشدد ميرز على ضرورة فتح إيران مضيق هرمز والدخول في مفاوضات جادة مع الولايات المتحدة، والكف عن تهديد جيرانها.
 
وكانت الإمارات أعلنت، أمس الأحد، اندلاع حريق في مولّد كهربائي خارج المحيط الداخلي ‏لمحطة براكة للطاقة النووية، في منطقة الظفرة بإمارة أبو ظبي، إثر استهدافه بطائرة مسيّرة قادمة من إيران.‏
 

قطر تجدد دعمها للشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات له
رئيس وزراء بريطانيا: اليوم يمثل المرحلة الأولى الحاسمة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط
أردوغان ينتقد المجتمع الدولي لإخفاقه في الوفاء بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني
أربعة قتلى وستة جرحى في هجمات إسرائيلية على جنوب لبنان
محافظة القدس تحذر من مخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين المقدسيين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك