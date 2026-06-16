قطر للطاقة تعتزم استعادة 80% من إنتاج الغاز المسال بعد إعادة فتح ‏مضيق هرمز

الدوحة-سانا
تعتزم شركة قطر للطاقة استئناف إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بوتيرة متسارعة فور إعادة فتح مضيق هرمز، مع خطط لاستعادة نحو 50% من طاقتها التشغيلية خلال شهر واحد، و80% خلال شهرين.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة قولها: إن قطر للطاقة أبلغت المشترين بتوقعاتها لرفع الإنتاج تدريجياً بعد استعادة المرور الآمن عبر المضيق، الذي يشكل شرياناً حيوياً لصادرات الطاقة الخليجية إلى الأسواق العالمية.
وأشارت إلى أن جزءاً من الطاقة الإنتاجية، يعادل خطي إنتاج، سيحتاج إلى سنوات لاستعادته بالكامل بعد الأضرار التي لحقت به، جراء الاعتداءات الإيرانية في آذار الماضي.
وكانت قطر قد أغلقت مجمع رأس لفان، أكبر منشأة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، خلال الأسبوع الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، ما أدى إلى إلغاء عدد من الشحنات، وتعطل جزء كبير من الإمدادات العالمية، إذ يمثل المجمع نحو خُمس صادرات الغاز الطبيعي المسال في العالم.
ويُعدّ استئناف نصف الإنتاج خلال شهر أسرع مما كان يتوقعه بعض المحللين والمتعاملين في السوق، حيث يأتي ذلك وسط ترقب لعودة الملاحة بشكل كامل في مضيق هرمز، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى تفاهم مبدئي مع إيران، في حين لا تزال بعض الأطراف الدولية تشير إلى وجود تحديات فنية وأمنية يجب معالجتها قبل استئناف حركة العبور بصورة طبيعية.
ومن المتوقع أن تسهم عودة الصادرات القطرية تدريجياً في تعزيز إمدادات الغاز للأسواق الأوروبية والآسيوية، التي لا تزال تواجه أسعاراً مرتفعة مقارنة بمستويات ما قبل اندلاع الحرب.