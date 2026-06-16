قطر للطاقة تعتزم استعادة 80% من إنتاج الغاز المسال بعد إعادة فتح ‏مضيق هرمز

الدوحة-سانا ‏

تعتزم شركة قطر للطاقة استئناف إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال ‏بوتيرة متسارعة فور إعادة فتح مضيق هرمز، مع خطط لاستعادة نحو ‌‏50% من طاقتها التشغيلية خلال شهر واحد، و80% خلال شهرين.‏

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة قولها: إن قطر للطاقة أبلغت المشترين ‏بتوقعاتها لرفع الإنتاج تدريجياً بعد استعادة المرور الآمن عبر المضيق، الذي ‏يشكل شرياناً حيوياً لصادرات الطاقة الخليجية إلى الأسواق العالمية.‏

وأشارت إلى أن جزءاً من الطاقة الإنتاجية، يعادل خطي إنتاج، سيحتاج إلى ‏سنوات لاستعادته بالكامل بعد الأضرار التي لحقت به، جراء الاعتداءات ‏الإيرانية في آذار الماضي.‏

وكانت قطر قد أغلقت مجمع رأس لفان، أكبر منشأة لإنتاج الغاز الطبيعي ‏المسال في العالم، خلال الأسبوع الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية – ‏الإيرانية، ما أدى إلى إلغاء عدد من الشحنات، وتعطل جزء كبير من ‏الإمدادات العالمية، إذ يمثل المجمع نحو خُمس صادرات الغاز الطبيعي ‏المسال في العالم.‏

‏ويُعدّ استئناف نصف الإنتاج خلال شهر أسرع مما كان يتوقعه بعض ‏المحللين والمتعاملين في السوق، حيث يأتي ذلك وسط ترقب لعودة الملاحة ‏بشكل كامل في مضيق هرمز، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‏التوصل إلى تفاهم مبدئي مع إيران، في حين لا تزال بعض الأطراف الدولية ‏تشير إلى وجود تحديات فنية وأمنية يجب معالجتها قبل استئناف حركة ‏العبور بصورة طبيعية.‏

ومن المتوقع أن تسهم عودة الصادرات القطرية تدريجياً في تعزيز إمدادات ‏الغاز للأسواق الأوروبية والآسيوية، التي لا تزال تواجه أسعاراً مرتفعة ‏مقارنة بمستويات ما قبل اندلاع الحرب.‏