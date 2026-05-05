مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات

تونس-سانا

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المتجددة على دولة الإمارات العربية المتحدة، التي استهدفت عبر صواريخ وطائرات مسيرة أعياناً مدنية واقتصادية، ومنشأة نفطية في مدينة الفجيرة، وناقلة نفط تابعة لشركة إماراتية، في انتهاك سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية، ومبادئ حسن الجوار.

وأوضحت الأمانة العامة في بيان نشره الموقع الإلكتروني لها اليوم الثلاثاء، أن هذا العدوان يشكل تصعيداً خطيراً يعرض المصالح الاقتصادية الإقليمية والعالمية لمخاطر جسيمة، ويهدد الأمن والسلم الدوليين.

وجددت الأمانة العامة تضامنها ومساندتها لدولة الإمارات العربية المتحدة في كل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها.

يذكر أن الهجمات الإيرانية استهدفت منشآت نفطية في منطقة الفجيرة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، كما تعرضت ناقلة نفط تابعة لشركة “أدنوك” لإصابة بمقذوفات شمالي المدينة.

وقد أدانت العديد من الدول حول العالم هذه الاعتداءات، داعيةً إلى وقفٍ كاملٍ للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

