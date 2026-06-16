عون وسلام يبحثان التحضيرات لجولة تفاوض جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن

بيروت /16/6/2026/ سانا

بحث الرئيس اللبناني جوزاف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم الثلاثاء، التحضيرات لجولة التفاوض الجديدة مع إسرائيل، المقرّر عقدها الأسبوع المقبل في واشنطن.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الرئيسين ناقشا أيضاً التطورات المحلية والإقليمية الراهنة بعد الإعلان أمس الإثنين، عن الاتفاق على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، إضافةً إلى الاتصالات التي أجريت مع لبنان في هذا المجال.

واعتبر عون وسلام أن التفاهم الأمريكي – الإيراني يشكل عاملاً إيجابياً على صعيد خفض التوتر في المنطقة، ويدفع في اتجاه الحلول السلمية وإنهاء حالة الحرب.

وأكد الرئيسان ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى اللبنانيين وإطلاق مسيرة الإعمار.

وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون قد رحب، في بيان نشرته الرئاسة اللبنانية أمس الإثنين، بالاتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب ‏بينهما، مشدداً على أهمية أن ينعكس هذا التوجه على لبنان ‏أيضاً‎.‎

ويتمسك لبنان منذ البدء بالمحادثات المباشرة مع إسرائيل، بجملة مطالب أبرزها الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي توغّلت إليها خلال الحرب.