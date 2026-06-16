القائم بأعمال السفارة السورية في برلين يبحث مع هاخ تعزيز التعاون بين ‏سوريا وألمانيا

برلين-سانا‏

بحث القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري اليوم ‏الثلاثاء، مع مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية ‏الألمانية كليمنس هاخ، سبل تعزيز علاقات التعاون بين سوريا وألمانيا.

وأوضحت السفارة السورية في برلين عبر منصة “إكس”، أن الجانبين بحثا ‏خلال لقاء في برلين، سبل تعزيز التعاون المشترك في القضايا ذات الاهتمام ‏المتبادل، بما يخدم مصالح البلدين، ويسهم في تطوير العلاقات الثنائية.‏

كما جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام ‏المشترك.‏

يشار إلى أن هاخ أكد في الثلاثين من أيار الماضي خلال انعقاد أعمال منتدى آفاق ‏التعاون الاقتصادي السوري الألماني في برلين، أن العلاقات التجارية ‏السورية الألمانية تمتلك إمكانيات واسعة، وأن الاقتصاد الألماني “ينفتح تجاه ‏سوريا”.‏