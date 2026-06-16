القائم بأعمال السفارة السورية في برلين يبحث مع هاخ تعزيز التعاون بين ‏سوريا وألمانيا

برلين-سانا
بحث القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري اليوم الثلاثاء، مع مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية كليمنس هاخ، سبل تعزيز علاقات التعاون بين سوريا وألمانيا.
وأوضحت السفارة السورية في برلين عبر منصة “إكس”، أن الجانبين بحثا خلال لقاء في برلين، سبل تعزيز التعاون المشترك في القضايا ذات الاهتمام المتبادل، بما يخدم مصالح البلدين، ويسهم في تطوير العلاقات الثنائية.
كما جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
يشار إلى أن هاخ أكد في الثلاثين من أيار الماضي خلال انعقاد أعمال منتدى آفاق التعاون الاقتصادي السوري الألماني في برلين، أن العلاقات التجارية السورية الألمانية تمتلك إمكانيات واسعة، وأن الاقتصاد الألماني “ينفتح تجاه سوريا”.