انقطاع الكهرباء عن أكثر من 373 ألف منزل ومنشأة في ‏أمريكا ‏بسبب الطقس

واشنطن-سانا‏

تسببت أحوال الطقس العاصفة بانقطاع الكهرباء عن أكثر من ‌‏373 ‏ألف منزل ومنشأة في عدة مناطق بالولايات المتحدة‎ ‎الأمريكية حتى ‏يوم أمس الإثنين‎.‎ ‎

ونقلت وكالة رويترز عن بيانات لموقع باور أوتدج دوت يو.إس ‌‏الأمريكي قولها: إن ولاية بنسلفانيا كانت الأكثر تضرراً إذ ‏سجلت ‏أكثر من 70 ألف حالة انقطاع، فيما سجلت ولاية ‏ميشيغان ثاني ‏أعلى عدد من الانقطاعات بين الولايات ‏الأمريكية مع بقاء نحو ‌‏64155 عميلاً بلا كهرباء‎.‎

كما سجّلت شركة فيرست إنرجي أكبر عدد من انقطاعات ‏الكهرباء ‏بين شركات المرافق، إذ بقي نحو 59775 منزلاً ‏ومنشأة تجارية ‏بدون خدمة، تلتها شركة دي.تي.إي إنرجي مع ‏انقطاع الكهرباء عن ‌‏55850 عميلاً‎.‎

وقالت دي.تي.إي إنرجي على موقعها الإلكتروني: إن فريق ‌‏الاستجابة للعواصف التابع لها يسير وفق الخطة الموضوعة ‏له ‏لإعادة الخدمة إلى 95 بالمئة من العملاء المتضررين‎.‎

وكانت موجة حر شديدة عطلت احتفالات عيد الاستقلال ‏الأمريكي، ‏الذي يوافق الرابع من تموز، في مناطق واسعة من ‏وسط وشرق ‏الولايات المتحدة، ما دفع السلطات إلى إلغاء أو ‏تأجيل عشرات ‏الفعاليات، تزامناً مع احتفال البلاد بالذكرى الـ ‌‏250 لتأسيسها‎.‎