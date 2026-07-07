انقطاع الكهرباء عن أكثر من 373 ألف منزل ومنشأة في ‏أمريكا ‏بسبب الطقس

واشنطن-سانا
تسببت أحوال الطقس العاصفة بانقطاع الكهرباء عن أكثر من 373 ألف منزل ومنشأة في عدة مناطق بالولايات المتحدة الأمريكية حتى يوم أمس الإثنين.
ونقلت وكالة رويترز عن بيانات لموقع باور أوتدج دوت يو.إس الأمريكي قولها: إن ولاية بنسلفانيا كانت الأكثر تضرراً إذ سجلت أكثر من 70 ألف حالة انقطاع، فيما سجلت ولاية ميشيغان ثاني أعلى عدد من الانقطاعات بين الولايات الأمريكية مع بقاء نحو 64155 عميلاً بلا كهرباء.
كما سجّلت شركة فيرست إنرجي أكبر عدد من انقطاعات الكهرباء بين شركات المرافق، إذ بقي نحو 59775 منزلاً ومنشأة تجارية بدون خدمة، تلتها شركة دي.تي.إي إنرجي مع انقطاع الكهرباء عن 55850 عميلاً.
وقالت دي.تي.إي إنرجي على موقعها الإلكتروني: إن فريق الاستجابة للعواصف التابع لها يسير وفق الخطة الموضوعة له لإعادة الخدمة إلى 95 بالمئة من العملاء المتضررين.
وكانت موجة حر شديدة عطلت احتفالات عيد الاستقلال الأمريكي، الذي يوافق الرابع من تموز، في مناطق واسعة من وسط وشرق الولايات المتحدة، ما دفع السلطات إلى إلغاء أو تأجيل عشرات الفعاليات، تزامناً مع احتفال البلاد بالذكرى الـ 250 لتأسيسها.