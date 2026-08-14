اليماحي يدين المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية بالكويت

القاهرة-سانا

أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي اليوم الجمعة بأشد العبارات المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في دولة الكويت.

وأعرب اليماحي في بيان نشره على منصة “إكس” عن تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الكويت، ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها الوطني، مؤكداً رفضه التام لكل أشكال الإرهاب والتطرف، والمخططات الإجرامية التي تستهدف أمن الدول العربية واستقرارها.

ونوه اليماحي بيقظة الأجهزة الأمنية الكويتية التي تمكنت من إحباط المخطط الإرهابي، وضبط أحد الأشخاص المنضمين إلى تنظيم “داعش” الإرهابي قبل تنفيذ مخططه.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أحبطت الأربعاء الماضي مخططاً إرهابياً كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد، واعتقلت شخصاً من تنظيم “داعش”، وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة.