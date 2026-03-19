الإمارات تدين الاعتداء الإيراني على المنشآت الصناعية في قطر

وام

أبوظبي-سانا

أعربت الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الإرهابي الذي استهدف مدينة رأس لفان الصناعية في قطر، والذي أسفر عن وقوع أضرار جسيمة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ عن وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، قوله: “إن هذه الاعتداءات تعد تصعيداً خطيراً وانتهاكاً لمبادئ القانون الدولي”، مؤكداً تضامن ووقوف بلاده الكامل مع دولة قطر، ودعمها المطلق للإجراءات التي تتخذها لصون وحماية أمنها وسلامة مواطنيها والحفاظ على استقرارها.

وحذر وزير خارجية الإمارات من أن هذا الاعتداء ينطوي على تداعيات بيئية وإنسانية خطيرة، ويمثل تهديداً مباشراً لأمن الطاقة العالمي، ولأمن واستقرار المنطقة وشعوبها.

وكانت قطر أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الذي طال مدينة رأس لفان الصناعية، والذي تسبب بحرائق وأضرار جسيمة في المنشآت، معتبرة إياه تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة وتهديداً مباشراً لأمنها الوطني واستقرار المنطقة.

يذكر أن مدينة رأس لفان الصناعية هي المركز الرئيسي لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال في قطر، تقع شمال الدوحة، وتُعد أكبر قاعدة إنتاجية من نوعها في العالم، وتضم ميناءً ضخماً، ومصفاة، ومجمعات بتروكيماويات متطورة.

الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى
قطر تدين الاعتداءات الإيرانية على ميناء عماني وناقلة نفط قبالة سواحل البلاد
أعضاء رابطة عمال الفضاء في أميركا يرفضون إنهاء إضرابهم
تدهور التعليم في قطاع غزة والضفة الغربية يهدد مستقبل جيل كامل
إصابة فلسطيني واعتقال آخرين خلال اقتحام الاحتلال مدينة الخليل بالضفة الغربية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك