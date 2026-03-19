الإمارات تدين الاعتداء الإيراني على المنشآت الصناعية في قطر

أبوظبي-سانا

أعربت الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الإرهابي الذي استهدف مدينة رأس لفان الصناعية في قطر، والذي أسفر عن وقوع أضرار جسيمة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ عن وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، قوله: “إن هذه الاعتداءات تعد تصعيداً خطيراً وانتهاكاً لمبادئ القانون الدولي”، مؤكداً تضامن ووقوف بلاده الكامل مع دولة قطر، ودعمها المطلق للإجراءات التي تتخذها لصون وحماية أمنها وسلامة مواطنيها والحفاظ على استقرارها.

وحذر وزير خارجية الإمارات من أن هذا الاعتداء ينطوي على تداعيات بيئية وإنسانية خطيرة، ويمثل تهديداً مباشراً لأمن الطاقة العالمي، ولأمن واستقرار المنطقة وشعوبها.

وكانت قطر أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الذي طال مدينة رأس لفان الصناعية، والذي تسبب بحرائق وأضرار جسيمة في المنشآت، معتبرة إياه تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة وتهديداً مباشراً لأمنها الوطني واستقرار المنطقة.

يذكر أن مدينة رأس لفان الصناعية هي المركز الرئيسي لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال في قطر، تقع شمال الدوحة، وتُعد أكبر قاعدة إنتاجية من نوعها في العالم، وتضم ميناءً ضخماً، ومصفاة، ومجمعات بتروكيماويات متطورة.