ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72.615 قتيلاً

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول 2023 حتى اليوم الثلاثاء إلى 72.615 قتيلاً، و172.468 جريحاً.

ونقلت وكالة “وفا” عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها: إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 3 قتلى، و11 مصاباً، ما يرفع العدد الإجمالي للقتلى منذ وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين الأول الماضي إلى 834 قتيلاً، وإجمالي الإصابات إلى 2.365 جريح.

وبيّنت المصادر، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وكان فلسطيني قتل، وأصيب آخرون، جراء استهداف مسيّرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين صباح اليوم الثلاثاء، قرب دوار الجلاء بمنطقة العيون شمال مدينة غزة.