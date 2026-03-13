السعودية تعلن إسقاط 24 مسيرة

photo 2026 03 13 10 12 56 السعودية تعلن إسقاط 24 مسيرة

الرياض-سانا

أعلنت السعودية اليوم الجمعة إسقاط 24 طائرة مسيرة في مناطق متفرقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء تركي المالكي: إنه تم اعتراض وتدمير 23 مسيرة في المنطقتين الشرقية والوسطى ومحافظة الخرج والربع الخالي، ومسيرة أثناء محاولة الاقتراب من حي السفارات.

وكانت الوزارة أفادت فجر اليوم باعتراض وتدمير 28 طائرة مسيرة بعد دخولها المجال الجوي للسعودية.

وتأتي هذه الهجمات في ظل اتساع رقعة الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية المستمرة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي، حيث تواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ، والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً واسعة بالبنى التحتية.

