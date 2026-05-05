كوريا الجنوبية تدرس الانضمام إلى العملية الأمريكية في مضيق هرمز

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها ستُجري “مراجعة لموقفها” بشأن الانضمام إلى العمليات الأمريكية في مضيق هرمز، بعدما حثّها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ذلك، عقب الهجوم على إحدى سفنها في محيط المضيق.

ونقلت وكالة فرانس برس بياناً عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أوضحت به أنّ سيئول ستحدّد موقفها بالاستناد إلى القانون الدولي، وسلامة الممرات البحرية الدولية، وتحالفها مع الولايات المتحدة، إضافة إلى الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت الوزارة في البيان: “سنقوم بمراجعة موقفنا بعناية من دون الالتزام بإجراء أي تغيير في الوقت الراهن”.

وأُبلِغ أمس الإثنين عن وقوع انفجار وحريق على متن سفينة شحن كورية جنوبية في مضيق هرمز المغلق فعلياً مع بدء الحرب في الشرق الأوسط في الـ 28 من شباط الماضي.

وأكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، أن جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 24 شخصاً على متن السفينة المتضرّرة، “إتش إم إم نامو”، ومن بينهم ستة كوريين جنوبيين، لم يُصابوا بأذى.

وتعليقاً على الحادثة، اعتبر ترامب أن ما حصل يجب أن يدفع سيئول للانضمام إلى الجهود الأمريكية الهادفة إلى مرافقة السفن العالقة عبر المضيق.

