ترامب يعلن أنه ينظر في تقليص العمليات العسكرية ضد إيران

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تدرس “تقليص عملياتها تدريجياً” في الشرق الأوسط ضد إيران، وذلك بعد ساعات فقط من قوله: إنه لا يريد وقف إطلاق النار.

وكتب ترامب عبر منصة “تروث سوشال”: “نحن نقترب من تحقيق أهدافنا، في حين ندرس تقليص جهودنا العسكرية الكبيرة في الشرق الأوسط تدريجياً ضد النظام الإيراني الإرهابي”.

وأضاف: “سيتعين على الدول الأخرى التي تستخدم مضيق هرمز تأمينه ومراقبته، إذا لزم الأمر، الولايات المتحدة لا تفعل ذلك”، في إشارة إلى أنها لا تستخدمه.

وأوضح ترامب أن أهداف بلاده تشمل تقويض القدرات الصاروخية الإيرانية ومنصات إطلاقها بالكامل، وتدمير القاعدة الصناعية الدفاعية لطهران، والقضاء على قواتها البحرية والجوية بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي، ومنعها من الاقتراب من أي قدرة نووية مع إبقاء الولايات المتحدة في موقع يسمح لها بالرد السريع والحاسم عند الضرورة، إضافة إلى حماية حلفائها في المنطقة بأعلى مستوى وفي مقدمتهم إسرائيل والسعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت وغيرها.

وكان ترامب استبعد أمس الجمعة، التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إيران، كما وصف حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي بأنهم “جبناء”، لرفضهم الاستجابة لطلبه تقديم مساعدة عسكرية لتأمين مضيق هرمز.