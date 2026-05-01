ترامب يشدد العقوبات على كوبا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تشديد العقوبات المفروضة على كوبا، معتبراً أن الجزيرة “ما زالت تشكل تهديداً استثنائياً” للأمن القومي للولايات المتحدة، وذلك في مرسوم رئاسي نشر على موقع البيت الأبيض الإلكتروني.

وذكرت وكالة فرانس برس أن العقوبات الجديدة استهدفت مصارف أجنبية تتعامل مع الحكومة الكوبية وفرضت قيوداً على الهجرة، بالإضافة إلى فرض عقوبات على أفراد وكيانات يعملون في قطاعات عدة في الجزيرة منها الطاقة والتعدين، وكذلك أي شخص يُدان بارتكاب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

وتعاني كوبا من حصار أمريكي مفروض منذ عام 1962، إضافة إلى حصار نفطي فرضته واشنطن منذ كانون الثاني الماضي، ولم تسمح إلا لناقلة نفط روسية واحدة بدخول البلاد.