ترامب يعلن انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران ويؤكد عدم رغبته في التعامل مع طهران

أنقرة-سانا



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، انتهاء مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة، التي جرى التوصل إليها بوساطة باكستانية لوقف الحرب في الشرق الأوسط.



ونقلت رويترز عن ترامب، قوله في تصريحات قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة: “إن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران لإنهاء الحرب انتهت”.



وأضاف الرئيس الأمريكي: “إنه لا يريد التعامل مع الإيرانيين، مؤكداً أنهم “مرضى”.



وفي سياق آخر، أعرب ترامب عن عدم رضاه عن موقف حلف الناتو بشأن قضيتي غرينلاند وإيران، مجدداً انتقاداته لما وصفه بعدم تقاسم الأعباء داخل الحلف، وقال: إن الولايات المتحدة تسهم بأموال “بشكل غير متناسب”.



كما أعلن ترامب أنه أمر وزير الخزانة سكوت بيسنت بقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا، واصفاً مدريد بأنها “شريك سيئ” داخل حلف شمال الأطلسي.



يذكر أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا الشهر الماضي مذكرة ‏تفاهم ‏بوساطة ‏باكستانية، تتضمن معالجة عدد من ‏القضايا العالقة، وفي ‏مقدمتها ‏تثبيت وقف العمليات ‏العسكرية، وضمان أمن الملاحة في مضيق ‏هرمز، ‏ضمن مسار يهدف ‏إلى إنهاء الحرب ‏التي اندلعت في الثامن ‏والعشرين من ‏شباط الماضي.



وكانت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أعلنت مساء أمس، أن الجيش الأمريكي نفذ سلسلة من الضربات القوية ضد إيران «لفرض خسائر فادحة عليها» بعد استهدافها سفناً تجارية يقودها مدنيون في ممر مائي دولي، موضحةً أن الضربات جاءت رداً على هجمات إيرانية استهدفت ثلاث سفن تجارية كانت تعبر المضيق.