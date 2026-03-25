تضاعف عدد رحلات الخطوط الجوية القطرية خلال أسبوع واحد

الدوحة-سانا

أظهرت بيانات ملاحية، استمرار تعافي شبكة رحلات الخطوط الجوية القطرية بصورة تدريجية، بعد تراجع حاد في عملياتها التشغيلية، إثر تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الآونة الأخيرة.

وبيّن تحليل أجرته وحدة “المصادر المفتوحة” في شبكة الجزيرة لبيانات منصة “فلايت رادار” المتخصصة في تتبع حركة الطيران، أن عدد رحلات الشركة ارتفع إلى 122 رحلة يوم 23 آذار الجاري، مقارنة بنحو 54 رحلة في منتصف الشهر، بزيادة تقارب الضعف خلال أسبوع.

وأشارت البيانات، إلى أن الرحلات هبطت إلى مستويات تشغيلية شبه متوقفة في مطلع آذار الجاري، إذ سجلت المنصة 3 رحلات فقط في اليوم الأول، ورحلتين في اليوم الثاني، قبل أن يقفز العدد إلى 135 رحلة في الثامن عشر من آذار الحالي، وهو أعلى مستوى تبلغه الشركة منذ بداية الحرب التي اندلعت في الـ28 من شباط الماضي.

ولا تزال الشبكة في مراحل التعافي الأولى، مقارنة بنشاطها المعتاد، حيث بلغ متوسط الرحلات اليومية قبيل الحرب نحو 577 رحلة بين 23 و27 شباط الماضي.

وكانت الخطوط الجوية القطرية قد أعلنت في وقت سابق، تسيير رحلات محدودة حتى 28 آذار للعام الحالي 2026.

وتشهد حركة الطيران في الشرق الأوسط اضطراباً واسعاً، جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ــ الإيرانية، ما دفع عدداً من الدول إلى إغلاق أجزاء من مجالاتها الجوية أو تقييدها بشكل مؤقت.