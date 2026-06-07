الناخبون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد لـ بيرو

ليما-سانا



أدلى الناخبون في بيرو، اليوم الأحد، بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي تشهد منافسة محتدمة بين المحافظة كيكو فوجيموري واليساري روبرتو سانشيز، في ظل انقسام سياسي حاد، وتزايد المخاوف من تفاقم معدلات الجريمة.



وذكرت “فرانس برس” أن نحو 27 مليون ناخب توجهوا إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد، كما من المقرر أن يتولى الفائز مهامه في الـ28 من تموز المقبل، ليصبح الرئيس التاسع الذي يقود البلاد خلال عشر سنوات.



وتشير استطلاعات الرأي إلى تقارب كبير بين المرشحين، إذ لم يتمكن أي منهما من تحقيق تقدم واضح خلال الجولة الأولى، بعدما حصلا معاً على أقل من 30 في المئة من الأصوات.



وتخوض فوجيموري، الانتخابات الرئاسية للمرة الرابعة على التوالي، في المقابل يخوض سانشيز أول سباق رئاسي له معتمداً على قاعدة دعم واسعة في مناطق جبال الأنديز.