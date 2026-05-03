قائد الجيش اللبناني يبحث مع رئيس لجنة “الميكانيزم” التطورات الأمنية وآليات دعم الاستقرار

بحث قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل اليوم السبت مع الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، رئيس لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية “الميكانيزم”، الأوضاع الأمنية في لبنان وآخر التطورات في المنطقة.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في قاعدة بيروت الجوية سبل الاستفادة القصوى من لجنة الإشراف وتطوير آليات عملها بما يخدم استقرار الأوضاع.

وأكد الطرفان خلال اللقاء أهمية الدور الذي يضطلع به الجيش اللبناني، وضرورة توفير الدعم اللازم له لتمكينه من تنفيذ مهامه في ظل الظروف الراهنة.

يُشار إلى أن “الميكانيزم” لجنة عسكرية – تقنية مشتركة بين لبنان وإسرائيل وقوات الأمم المتحدة “اليونيفيل”، برعاية أمريكية – فرنسية، وتتمثل مهمتها الأساسية في مراقبة وقف إطلاق النار على الحدود الجنوبية اللبنانية.