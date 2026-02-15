مقتل ثلاثة فلسطينيين جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قُتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة وبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن مصادر محلية قولها: إن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل فلسطيني وإصابة عدد آخر بجروح.

وأضافت المصادر: إن طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، مستهدفاً الأحياء السكنية، ومناطق تجمع الفلسطينيين، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا ووقوع أضرار واسعة في الممتلكات والبنية التحتية.

