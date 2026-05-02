مصرع 11 شخصاً وإصابة العشرات بانقلاب حافلة في المكسيك

مكسيكو سيتي-سانا

لقي ما لا يقل عن 11 شخصاً مصرعهم، وأصيب 31 آخرون بجروح، جراء انقلاب حافلة سياحية في ولاية ناياريت غربي مكسيكو.

ونقلت وكالة رويترز اليوم السبت عن حكومة ولاية ناياريت قولها: إن الحافلة، القادمة من ولاية غاليسكو، انحرفت عن الطريق السريع قبل أن تنقلب قرب بلدة أماتلان دي كانياس.

وأوضح مسؤولون أن الركاب كانوا في طريقهم إلى مركز ترفيهي في ناياريت، مشيرين إلى أن فرق الطوارئ من ولايتي ناياريت وغاليسكو استجابت للحادث، حيث أغلق الطريق لتنفيذ عمليات الإنقاذ، وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

وفي أبريل الماضي، لقي أربعة أشخاص مصرعهم في حادث سير ⁠بولاية تشيواوا شمال المكسيك، بينهم اثنان من موظفي سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في البلاد.