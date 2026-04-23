مقتل ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي بقطاع غزة

غزة-سانا

قُتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة عند مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية في قطاع غزة قولها: إن حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023، وصلت إلى 72,568 قتيلاً، و 172,338 جريحاً.

وأشارت المصادر إلى أن إجمالي القتلى الذين سقطوا منذ وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 791، وإجمالي الإصابات إلى 2235.

وبينت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وكان شاب فلسطيني قُتل وأصيب آخرون في وقت سابق اليوم، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.