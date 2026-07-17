50 مليون دولار للفائز بكأس العالم وجوائز مالية قياسية في نسخة 2026

زيوريخ-سانا

مع وصول مونديال 2026، إلى محطته الأخيرة، يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لتوزيع جوائز مالية قياسية على المنتخبات المشاركة.

ووفقاً للبيانات التي كشف عنها الفيفا في كانون الأول الماضي، تم تخصيص صندوق جوائز قياسي بقيمة 655 مليون دولار لبطولة عام 2026، وهو ما يمثل زيادة قدرها 50% مقارنة بالنسخة السابقة التي استضافتها دولة قطر قبل أربعة أعوام.

ورصد موقع “ذا أتليتيك” هيكلية الجوائز والامتيازات المالية المخصّصة لبطل العالم وبقية المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، موضحاً حجم العوائد التي تحصل عليها المنتخبات وفقاً لمراحل التأهل.

وبحسب الموقع، ينال الفائز في المباراة النهائية 50 مليون دولار، فيما يحصل الوصيف على 33 مليون دولار.

أما مباراة تحديد المركز الثالث بين فرنسا وإنكلترا، فسيجني الفائز فيها 29 مليون دولار مقابل 27 مليون دولار للمنتخب صاحب المركز الرابع.

وتتقاضى المنتخبات الأربعة التي غادرت من ربع النهائي، وهي: المغرب وبلجيكا والنرويج وسويسرا، 19 مليون دولار لكل منها، بينما تحصل المنتخبات الثمانية التي خرجت من ثمن النهائي على 15 مليون دولار.

كما تنال المنتخبات الـ16 التي ودّعت من دور الـ32 مبلغاً وقدره 11 مليون دولار، في حين تضمن جميع المنتخبات الـ48 المشاركة حداً أدنى يبلغ 10.5 ملايين دولار، منها 9 ملايين دولار للمنتخبات التي غادرت من دور المجموعات، إضافة إلى 1.5 مليون دولار مخصّصة لتغطية تكاليف التحضير والاستعداد.

وتتوقع “الفيفا”، تحقيق إيرادات إجمالية تتجاوز 10 مليارات دولار من هذه النسخة التي شهدت مشاركة 48 منتخباً، ما يعني أن صندوق الجوائز المرصود يمثل قرابة 6.5% من إجمالي العوائد المالية للبطولة.