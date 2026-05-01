مصرع 11 شخصاً على الأقل في حادث تصادم بين حافلة وشاحنة وسط ناميبيا

ويندهوك-سانا

لقي 11 شخصاً على الأقل مصرعهم، اليوم الجمعة، جراء حادث تصادم بين حافلة ركاب وشاحنة وسط ناميبيا.

ونقلت وكالة شينخوا للأنباء عن السلطات قولها: إن حافلة ركاب تقل طاقماً طبياً ومرضى، اصطدمت وجهاً لوجه بشاحنة على طريق سريع رئيسي يربط وسط البلاد بشمالها على بُعد نحو 30 كم جنوبي بلدة أوتجيوارونغو.

وأكدت السلطات أنّ ما لا يقل عن 11 شخصاً لقوا مصرعهم على الفور، بينما تتواصل عمليات الإنقاذ في موقع الحادث بحثاً عن ناجين.

وكان حادث تصادم شمل عدّة مركبات تابعة لقوات الأمن الناميبي في آب الماضي بالقرب من بلدة مارينتال أسفر عن مقتل مدنيين اثنين و 14 ضابط أمن.

وتُعدّ ناميبيا من بين الدول التي تُسجّل أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في العالم.

