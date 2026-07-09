وفاة شخصين جراء حريق بمركز لبيع محروقات في طفس بريف درعا

درعا-سانا



توفي شخصان وأصيب 9 آخرون بحالات اختناق، جراء حريق اندلع اليوم الخميس، في مركز لبيع المحروقات بمدينة طفس في ريف درعا الغربي.



وأوضح مدير مشفى طفس الوطني الدكتور نزار الربداوي في تصريح لـ سانا أن قسم الإسعاف استقبل 9 حالات مصابة بالاختناق جراء الحريق، مبيناً أن الكادر الطبي قدم لهم الإسعافات الأولية والتدابير العلاجية اللازمة.



من جهته أوضح قائد عمليات الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بالمنطقة الجنوبية أحمد الهاجر، أن الحريق نشب أثناء تعبئة خزان وقود لإحدى السيارات، ما أدى إلى وقوع الوفيات والإصابات.



وأضاف: إن فرق الدفاع المدني السوري عملت لمدة تقارب ثلاث ساعات لإخماد الحريق وتبريده، وتمكنت من انتشال جثامين الضحايا، مشيراً إلى أن عمليات الإطفاء واجهت صعوبات بسبب وجود مواد شديدة وسريعة الاشتعال.



وتواصل فرق الدفاع المدني السوري تنفيذ مهام الاستجابة السريعة للحوادث والحرائق في مختلف المناطق، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والحد من توسع الأضرار.