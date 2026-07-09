عون يشدد على تثبيت وقف النار في الجنوب والضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية

بيروت-سانا



بحث الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الخميس مع السفير الأمريكي في بيروت ميشال عيسى، الزيارة التي سيقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الأخير من تموز الجاري بدعوة من الرئيس دونالد ترامب، إضافة إلى التطورات في لبنان والمنطقة.



وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن عون أكد خلال اللقاء، ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، والضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العسكرية، والتقيد بما ورد في صيغة الإطار التي أعلن عنها بختام المفاوضات اللبنانية-الأمريكية-الإسرائيلية في واشنطن.



وشدد عون على ضرورة وقف القصف، وأعمال التفجير والجرف التي تنفذها القوات الإسرائيلية في عدد من البلدات والقرى التي تحتلها.



من جهته، أوضح السفير الأمريكي أن زيارة عون إلى واشنطن تكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة، وتعكس الاهتمام الذي يوليه ترامب للبنان، وسعيه لتحقيق الأمن والاستقرار فيه وإنهاء معاناة شعبه.



وأشار عيسى إلى أن الاجتماع المرتقب بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية في العاصمة الإيطالية روما يومي الـ 14 والـ 15 من تموز الجاري، يأتي لأسباب تقنية تتعلق بتسهيل تنقل السفراء وأعضاء الوفود، موضحاً أنه يهدف إلى متابعة تنفيذ ما ورد في صيغة الإطار، ولا سيما تشكيل فرق عمل متخصصة.



وأضاف: إن اجتماعات روما ستشكل استكمالاً لما تم الاتفاق عليه في واشنطن، مشيراً إلى إمكانية عقد اجتماعات أخرى لمتابعة التنفيذ وفق المراحل المتفق عليها.



وفيما يتعلق ببدء العمل في المناطق التجريبية المحددة ضمن مفاوضات واشنطن، أكد السفير الأمريكي أن التحضيرات جارية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وأن وفداً عسكرياً أمريكياً سيصل إلى بيروت خلال أيام للتنسيق وتحديد آليات التنفيذ ميدانياً، بما يضمن عدم حدوث فراغ بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المحددة.



في سياق متصل، أعلن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الـ 2 من آذار وحتى الـ 9 من تموز، بلغت 4321 قتيلاً و12204 جرحى.



ووقع لبنان وإسرائيل في الـ27 من حزيران الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن اتفاقاً إطارياً، ‏عقب جولة خامسة من المفاوضات بين الجانبين برعاية أمريكية.