مقتل فلسطيني في قطاع غزة وإصابة آخر خلال اقتحام بلدة قرب ‏القدس في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا
قُتل فلسطيني اليوم السبت، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما أصيب آخر في بلدة القبيبة شمال غرب القدس بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن شاباً فلسطينياً قتل خلال القصف الإسرائيلي الذي استهدف خيمة في مدينة خان يونس، بينما أصيب فلسطيني آخر في بلدة القبيبة شمال غرب القدس بقنبلة غاز، خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة الليلة الماضية.
وفي الضفة الغربية، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينياً من قرية رافات غرب مدينة سلفيت، بعد مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها، ما أدى إلى أضرار في بعض الممتلكات.
كما أغلقت قوات الاحتلال مدخلاً رئيسياً في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم عبر إغلاق البوابة الحديدية المؤدية إلى منطقة خربة الدير، الأمر الذي أدى إلى تقييد حركة السكان والتنقل في المنطقة.
وكان قتل رضيع فلسطيني وأصيب والداه أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الخليل بالضفة الغربية.