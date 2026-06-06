مقتل فلسطيني في قطاع غزة وإصابة آخر خلال اقتحام بلدة قرب ‏القدس في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

قُتل فلسطيني اليوم السبت، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي ‏مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما أصيب آخر في بلدة القبيبة ‏شمال غرب القدس بالضفة الغربية.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن شاباً فلسطينياً قتل خلال ‏القصف الإسرائيلي الذي استهدف خيمة في مدينة خان يونس، بينما ‏أصيب فلسطيني آخر في بلدة القبيبة شمال غرب القدس بقنبلة غاز، ‏خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة الليلة الماضية.‏

وفي الضفة الغربية، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال ‏اعتقلت فلسطينياً من قرية رافات غرب مدينة سلفيت، بعد مداهمة ‏عدد من المنازل وتفتيشها، ما أدى إلى أضرار في بعض ‏الممتلكات.‏

كما أغلقت قوات الاحتلال مدخلاً رئيسياً في بلدة تقوع جنوب شرق ‏بيت لحم عبر إغلاق البوابة الحديدية المؤدية إلى منطقة خربة ‏الدير، الأمر الذي أدى إلى تقييد حركة السكان والتنقل في المنطقة.‏

وكان قتل رضيع فلسطيني وأصيب والداه أمس الجمعة، برصاص ‏قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الخليل بالضفة الغربية.‏