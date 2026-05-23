الولايات المتحدة توسع قيود السفر إليها بسبب فيروس إيبولا

واشنطن-سانا‏

أعلنت الولايات المتحدة توسيع نطاق قيود السفر المرتبطة بفيروس إيبولا لتشمل المقيمين الدائمين الشرعيين “حاملي البطاقة ‏الخضراء” القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان، في إطار إجراءات احترازية لمواجهة ‏انتشار الفيروس.‏

ونقلت وكالة “رويترز” اليوم السبت، عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية قولها في بيان: إن القرار ‏يقضي بمنع دخول الأشخاص الذين تواجدوا في تلك الدول خلال الأيام الـ 21 الماضية، موضحةً أن الإجراء مؤقت، ويهدف ‏إلى تحقيق توازن بين حماية الصحة العامة وإدارة موارد الاستجابة للطوارئ.‏

وأوضحت مراكز السيطرة أن القرار صدر بموجب البند 42 من قانون الصحة العامة الأمريكي، الذي يسمح للسلطات ‏الصحية الاتحادية بمنع دخول المهاجرين للحد من انتشار الأمراض المعدية.‏

ويعد هذا الإجراء سابقة بالنسبة لحاملي البطاقة الخضراء، إذ لم تشملهم قيود السفر التي فرضتها الولايات المتحدة خلال ‏جائحة كوفيد-19 أو قرارات الحظر السابقة.‏

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أول أمس الخميس، فرض قيود على دخول 21 شخصاً قادمين من جمهورية ‏الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان، بسبب فيروس إيبولا، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بحيث لا يُسمح لهم ‏بالدخول إلى الولايات المتحدة إلا عبر مطار واشنطن دالاس، لإخضاعهم لفحوصات صحية مشددة.‏

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية رفعت أمس الجمعة مستوى خطر تفشي سلالة “بونديبوجيو” النادرة من فيروس إيبولا ‏في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى “مرتفع جداً”، مؤكدةً أن انتشار المرض في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة ‏طوارئ تثير قلقاً دولياً.‏