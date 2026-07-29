أوروبا تهدد “فيفا” بالمقاطعة بسبب خطة لإدارة الحقوق التجارية للبطولات الكبرى

واشنطن-سانا‏

تصاعد الخلاف بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ‏على خلفية خطة لإنشاء شركة تجارية مستقلة تتولى إدارة الحقوق التجارية لبطولات ‌‏”فيفا”، مع بيع حصة منها لمستثمرين من القطاع الخاص.‏

وذكرت شبكة “سي إن إن” أن الخطة التي يقودها رئيس فيفا “جياني إنفانتينو “، أثارت ‏مخاوف واسعة داخل أوروبا، وسط تقارير تفيد بأن عدداً من الاتحادات الأوروبية يدرس ‏اتخاذ موقف موحد قد يصل إلى مقاطعة بطولات فيفا، وفي مقدمتها كأس العالم، إذا ‏مضى المشروع إلى مراحل التنفيذ.‏

مشروع يثير الجدل

ويعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم تأسيس شركة تجارية مستقلة تحمل اسم مؤسسة “فيفا ‏فورورد”، تتولى إدارة الحقوق التجارية لبطولاته الكبرى، وعلى رأسها كأس العالم ‏للرجال والسيدات.‏

وبحسب التقارير، تقدر القيمة السوقية الأولية للشركة بنحو 20 مليار دولار، ويخطط ‌‏”فيفا” لبيع حصة أقلية تبلغ نحو 20% لمستثمرين خارجيين، بهدف جمع نحو 4.2 مليارات ‏دولار.‏

ومن المتوقع أن يقود المجموعة الاستثمارية صندوق «ثرايف إيترنال» التابع للملياردير ‏جوش كوشنر، مع مشورة مالية من بنك جيه بي مورغان.‏

رفض أوروبي قاطع

من جهته، رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المشروع بصورة قاطعة، معتبراً أن كرة ‏القدم لا يجوز التعامل معها كأصل تجاري قابل للبيع.‏

ونقلت “سي إن إن” عن اتحاد “يويفا” قوله في بيان رسمي: إن الخطة تتجاوز الخطوط ‏الحمراء، مؤكداً أن إدارة اللعبة وروحها ليستا سلعة للاستثمار، وأن كأس العالم ليست ‏ملكاً لفيفا حتى يبيع حقوقها بهذه الصورة، وخاصة في ظل غياب الشفافية بشأن المستفيدين ‏الماليين من الصفقة.‏

وتشير تقارير إعلامية إلى أن “يويفا “ينسق لاجتماع طارئ مع الاتحادات الأوروبية ‏الـ55 لبحث الخيارات المتاحة، بما في ذلك التهديد بمقاطعة بطولات فيفا مستقبلاً.‏

وتأتي هذه الأزمة في ظل توترات متصاعدة بين “يويفا” و”فيفا” في الأسابيع الأخيرة، ‏وصلت إلى حد مقاطعة رئيس “يويفا” ألكسندر تشيفرين نهائي كأس العالم، لأسباب عدة ‏من بينها قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم تعليق البطاقة الحمراء التي تلقاها المهاجم ‏الأمريكي فولارين بالوغون خلال البطولة.‏

يشار إلى أن الجدل على مونديال 2026 الذي انتهى مؤخراً بتتويج إسبانيا، اتخذ نطاقاً ‏أوسع مع تصاعد الانتقادات لقرارات تحكيمية وتنظيمية أثارت تساؤلات حول طريقة ‏إدارة الفيفا للبطولة.‏

وارتبط جزء من الاعتراضات بمخاوف تتعلق بالشفافية والحوكمة، وخصوصاً مع قرارات ‏بدت لكثيرين وكأنها تصب في مصلحة نجوم بارزين أو منتخبات ذات جماهيرية واسعة.‏