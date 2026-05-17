مقتل خمسة فلسطينيين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، جراء غارات لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، في استمرار لخرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ تشرين الأول من العام الماضي.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن غارة بطائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين.

وفي جنوب القطاع، قتل فلسطيني وأصيب عدد آخر جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت سوقاً في وسط مدينة خان يونس، فيما قضى فلسطيني في شمال القطاع متأثراً بإصابة سابقة جراء قصف في بلدة بيت لاهيا.

وفي سياق متصل، قصفت مدفعية الاحتلال صباح اليوم عدة مناطق شرق قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف، كما استهدفت مناطق شرق وجنوب مدينة خان يونس، فيما أطلقت زوارق الاحتلال نيرانها باتجاه سواحل مدينة غزة.

وكانت مناطق في مدينة غزة قد تعرضت أمس السبت لقصف إسرائيلي استهدف مركبة في شارع الشفاء، ما أدى إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين.