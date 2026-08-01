إصابة 7 شرطيين بهجوم سيارة مفخخة في كولومبيا

بوغوتا-سانا

أصيب سبعة من عناصر الشرطة جراء هجوم بسيارة مفخخة استهدف مقر قيادة شرطة ولاية نورتي دي سانتاندير في مدينة كوكوتا شمال شرقي كولومبيا.

وذكرت الشرطة الكولومبية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الانفجار وقع فجر اليوم في مدينة كوكوتا بالقرب من سوق “سينترال دي أباستوس” المجاور لمقر قيادة الشرطة، حيث سمع دوي عدة انفجارات هزت المنطقة وأثارت حالة من الذعر بين السكان.

وبحسب المعلومات الأولية، سبق تفجير السيارة تبادل لإطلاق النار بين مسلحين يُشتبه بانتمائهم إلى مجموعات إجرامية وعناصر الأمن المكلفين بحراسة مقر قيادة الشرطة، قبل تفجير السيارة.

ولا تزال السلطات الكولومبية تواصل التحقيق في ملابسات الهجوم.

وتشهد ولاية نورتي دي سانتاندير بين الحين والآخر هجمات تستهدف قوات الأمن، في ظل نشاط مجموعات مسلحة وتنظيمات إجرامية تنشط في المنطقة الحدودية مع فنزويلا.