الكويت تعلن تصديها لأهداف معادية في أجوائها

1 1541735 الكويت تعلن تصديها لأهداف معادية في أجوائها

الكويت-سانا

أعلن الجيش الكويتي اليوم الإثنين، تصدي قواته لأهداف معادية داخل المجال الجوي للبلاد.

وذكر الجيش في بيان له عبر منصة إكس أن القوات المسلحة الكويتية تتصدى حالياً لأهداف جوية معادية، مشيراً إلى أن أصوات الانفجارات ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

ودعا بيان الجيش إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

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