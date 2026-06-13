المنتخب الكندي يستهل مشواره في كأس العالم بتعادل إيجابي أمام البوسنة والهرسك

AFP 20260612 B6X63N4 v1 MidRes FblWc2026Match03CanBih 222654 large المنتخب الكندي يستهل مشواره في كأس العالم بتعادل إيجابي أمام البوسنة والهرسك

أوتاوا-سانا

استهل المنتخب الكندي مشواره في منافسات كأس العالم بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام منتخب البوسنة والهرسك، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد تورونتو، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

وشهد اللقاء ندية وإثارة كبيرة على مدار الشوطين، بعد تقدم منتخب البوسنة والهرسك في النتيجة خلال الشوط الأول عبر لوكيتش، فيما نجح المنتخب الكندي بإدراك التعادل في الشوط الثاني بفضل هدف كايل لارين، ليقتسم المنتخبان نقاط المباراة الأولى في مشوارهما بالمونديال.

وبهذه النتيجة، حصد كل من كندا والبوسنة والهرسك نقطة واحدة، ليتقاسما صدارة المجموعة الثانية مؤقتاً، في انتظار المواجهة الأخرى التي تجمع بين سويسرا وقطر ضمن الجولة ذاتها.

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