المنتخب الكندي يستهل مشواره في كأس العالم بتعادل إيجابي أمام البوسنة والهرسك

أوتاوا-سانا

استهل المنتخب الكندي مشواره في منافسات كأس العالم بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام منتخب البوسنة والهرسك، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد تورونتو، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

وشهد اللقاء ندية وإثارة كبيرة على مدار الشوطين، بعد تقدم منتخب البوسنة والهرسك في النتيجة خلال الشوط الأول عبر لوكيتش، فيما نجح المنتخب الكندي بإدراك التعادل في الشوط الثاني بفضل هدف كايل لارين، ليقتسم المنتخبان نقاط المباراة الأولى في مشوارهما بالمونديال.

وبهذه النتيجة، حصد كل من كندا والبوسنة والهرسك نقطة واحدة، ليتقاسما صدارة المجموعة الثانية مؤقتاً، في انتظار المواجهة الأخرى التي تجمع بين سويسرا وقطر ضمن الجولة ذاتها.