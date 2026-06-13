القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن يشارك في فعالية حول مشروع مبادرة البحار الأربعة
باحثون أمريكيون يتحدثون لـ سانا عن أهمية مشروع مبادرة البحار الأربعة
وقفة احتجاجية لأهالي قرية نيارة بريف حلب للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي
القائم بأعمال السفارة المصرية بدمشق من معرض بيلدكس:مصر تتطلع للتعاون مع سوريا في إعادة الإعمار
مشاهد جوية للغيوم وهي تعانق قمة تشالما في ريف اللاذقية الشمالي
بطولة للشطرنج في إدلب لاختيار أعضاء منتخب المحافظة
مواهب واعدة تتنافس في البطولة المركزية لكرة الطاولة بإدلب
تقديم مساعدات نقدية لدعم الأسر المتضررة من فيضان نهر الفرات في الرقة ودير الزور
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